ME:Iに“本当に会える”新番組が始まる――。ガールズグループ・ME:Iの地上波初冠番組『ME:Iの会いにきたよ!』(毎週日曜25:25〜 ※関東地区ほか)が、フジテレビで19日からスタート。全国の学校を舞台に、ファンのもとへメンバーがサプライズで会いに行く対面バラエティだ。ME:I同番組は、若者から絶大な支持を集めるME:Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く“対面バラエティ”。単に会う瞬間だけでなく、