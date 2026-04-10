皆さんもすでにご存知の通り、2026年4月からこれまで自動車などに適用されてきた「交通反則通告制度」、いわゆる“青切符”が新たに自転車にも導入され、自転車に対しても交通ルールの遵守が一段と求められるようになった。これに伴い、原則として自転車は車道の左側を通行しなければならなくなった(13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているときは除く)。以前から車道を通行するよう警察か