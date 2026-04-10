SFの世界にも届きそうな生命科学の研究 不老長寿や超人遺伝子も現実的なものに いつまでも若くいたい、長生きしたい、もっと強くなりたい……。これまでは夢だったことも、生命科学によって実現可能な時代になりつつあります。よく知られるのは、2012 年にノーベル賞を受賞した山中伸弥博士の、“ 何にでもなれる ” iPS 細胞です。「山中因子」とも呼ばれ、さまざまな再生治療や創薬に活用されています。 また、骨