春先は何かと忙しくて疲れがち。ニンニクを食べたくなるけれど、においが気になって…という時にぴったりのレシピをご紹介します。 作り方はとにかく簡単！レンジで加熱して、トースターや魚焼きグリルで焦げ目をつけるだけ！筆者も早速試してみました。 あまりにも簡単なので即完成。 ご覧ください。この瑞々しさわかりますか？加えてホクホクの食感！お酒のおつまみに最高です。 ほったらかしニンニクにハマる