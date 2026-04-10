フジテレビの三上真奈アナウンサーが１０日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演し、この日の放送を最後に産休に入ることを発表した。オープニングで設楽が「ご報告があります」と切り出し「三上さんがですね、本日、最後で産休に入る」と発表した。これに３月３０日から放送時間が午前９時からに拡大した同番組でＭＣを務める三上アナは