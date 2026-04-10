ロシアのプーチン大統領はロシア正教会の復活祭に合わせた一時停戦を宣言しました。ウクライナのゼレンスキー大統領もこれに応じる方針です。【映像】プーチン大統領の様子ロシア大統領府は9日、プーチン大統領が軍の最高司令官の立場で11日午後4時から12日までの間、「復活祭の一時停戦を宣言した」と声明で発表しました。また、ベロウソフ国防相とゲラシモフ参謀総長に対し、全ての前線でこの間の敵対行動を止めるよう指示