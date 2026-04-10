俳優の柄本佑が主演を務める映画『メモリィズ』（6月12日公開）の本予告と本ポスターが解禁された。本作は、大切な人を忘れないための“記憶と記録”をテーマに、家族の時間を静かに描き出すヒューマンドラマ。坂西未郁監督にとっては、本作が初の長編監督作となる。【動画】映画『メモリィズ』本予告物語は、主人公・雄太（柄本）が、足を骨折した義父の世話をするため九州の田舎町を訪れるところから始まる。義父・誠（イッ