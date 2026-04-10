京都府精華町は９日、「町内で土砂災害が発生した」として安全確保を求める緊急速報メールを誤って配信したと発表した。町によると、危機管理室で９日午後３時頃から防災行政無線システムの操作の訓練をしていた。その際、設定を誤って訓練用の「警戒レベル５緊急安全確保を発令した」との内容の緊急速報メールを配信。防災無線の音声でも流れた。町民からは、問い合わせの電話が相次いだという。町は２０２４年８月の台風接