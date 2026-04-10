Mリーグ参戦3年目にして初めて踏んだセミファイナルの舞台で見事に躍動した。BEAST X・中田花奈（連盟）が4月9日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。序盤の跳満ツモで築いたリードを見事に守り抜いた。【映像】中田、初セミの舞台で躍動の一部始終「今期の覚醒はとんでもない」元アイドル雀士がチームのエース級な活躍を見せている。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、赤坂ドリブンズ・鈴