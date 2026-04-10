アルバイトタイムスがカイ気配スタートで３連騰、足もと大口の買いが続き上値指向を鮮明としている。無料求人情報誌の発行や求人情報サイトの運営を行うが、足もとの業績はＨＲテック領域への傾注が奏功し、業績は急回復トレンドに移行している。９日取引終了後に発表した２６年２月期決算は営業利益が前の期比２．３倍の１億６０００万円と急拡大、続く２７年２月期の同利益についても前期比７５％増の２億８０００万円予