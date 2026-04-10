【その他の画像・動画等を元記事で観る】 「日本の響きを世界へ」を掲げ、2026年4月3日～5日の3日間、横浜を舞台に開催された都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』。そのなかでも、エンターテインメントとサステナビリティを両軸に掲げ、音楽フェスの在り方の再構築を試みていたのが、臨港パークで行われた「CENTRAL FIELD」だ。 ここでは、『CENTRAL FIELD』のステー