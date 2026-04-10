10日8時48分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比260ポイント高の3万4150ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3834.84ポイントに対しては315.16ポイント高。 株探ニュース