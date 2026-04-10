Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 「また同じような財布か」--革好きを自認しながらも、どこかそんな倦怠感を覚えていました。牛革、コードバン、クロコダイル。どれも素晴らしい素材だけれど、もう驚きがない。そんな贅沢な悩みを抱えているときに知ったのが、象革の手染め長財布です。エレファントレザーという名前は知ってい