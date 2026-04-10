「体型をカバーできる服が欲しい」「でも、野暮ったく見えるのは避けたい」そんな大人の悩みに応えてくれそうなアイテムを【GU（ジーユー）】で発見しました。今回ご紹介するのは、気になる部分をさりげなくカバーしながら、おしゃれ見えも叶えてくれそうな「優秀チュニック」たち。一枚あると、コーデに悩んだ日に頼りになりそうです。 大人が着やすい甘さ控えめのドットがポイント 【GU