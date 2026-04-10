結婚して、義家族との価値観の違いに戸惑う場面に遭遇したことはありませんか。中でも金銭感覚のズレは、思いがけないトラブルにつながることもあるでしょう。今回は、筆者の友人・K代が体験した出来事をご紹介します。義母の善意の行動が、思わぬ事態を招いてしまったのでした。 私が全部用意するから！