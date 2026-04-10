女優のダコタ・ジョンソンが、シンガー・ソングライターのロール・モデルと「昨年末」から交際しているという。先日、ロサンゼルスでキスをしたり、手をつないだりしている姿が目撃された2人だが、関係者によれば、「間違いなく一時的な関係ではない」という。 【写真】クリス・マーティンの元妻海辺の2ショットがさすが女優 ダコタは俳優のドン・ジョンソンと女優のメラニー・グリフィスを