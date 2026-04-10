ディズニープラスにて、マーベルの最新オリジナルドラマシリーズ『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』が、2026年5月13日より独占配信されます。「悪人は必ず殺す」という信条を持つ“怒れる処刑人”パニッシャーの血しぶき舞うハードアクションが炸裂。ヒーローかヴィランか曖昧なはみ出し者が、再び激闘へ身を投じる姿を描き出します。 ディズニープラス マーベル『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』 配信開始