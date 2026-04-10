日本の外交方針などを外務省がまとめた2026年版「外交青書」が閣議で報告されました。冒頭部分の国際情勢認識では「『ポスト冷戦期』といわれた比較的安定した時代は既に終焉を迎えたといえる」とし、「自由で開かれた国際秩序は大きく動揺している」と指摘しています。そして「世界が歴史の大きな変革期」にあるとした上で、日本外交の柱として「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」を「戦略的に進化させる」と明記しました。ま