ストラスブール戦で競り合うマインツの佐野海（右）＝マインツ（共同）サッカーの欧州カンファレンスリーグは9日、各地で準々決勝第1戦が行われ、マインツ（ドイツ）の佐野海舟はホームのストラスブール（フランス）戦で前半11分に先制点を挙げ、フル出場した。同僚の川崎颯太は後半24分までプレー。チームは2―0で勝った。クリスタルパレス（イングランド）の鎌田大地はホームのフィオレンティナ（イタリア）戦で2―0の後半45