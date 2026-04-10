日本銀行が１０日発表した３月の企業物価指数（２０２０年平均＝１００、速報値）は１２９・５となり、前年同月から２・６％上昇した。プラスは６１か月連続となる。企業物価指数は、企業同士で売買するモノの値動きを示す。