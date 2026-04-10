「男子ゴルフ・メジャー第１戦、マスターズ・トーナメント・第１日」（９日、オーガスタ・ナショナルＧＣ＝パー７２）５年ぶり２度目の優勝を狙う松山英樹は２バーディー、２ボギーの７２で回り、イーブンパーの１７位で発進した。首位とは５打差。昨年の日本オープン覇者で初出場の片岡尚之は２バーディー、６ボギー、４ダブルボギーの８４と乱調で１２オーバーの最下位９０位タイと大きく出遅れた。前年優勝で２連覇を目