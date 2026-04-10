全国各地にある廃鉱山の観光坑道、伊豆の蝋人形美術館や熱海秘宝館、上野のオリエント工業ショールームなど、素材はそれぞれ異なるものの、リアルな等身大人形には独特の「間」がある。人間そっくりで、今にも動き出しそうで動かない（たまに首が180度、360度回るものもいる）人形がいるだけで、そこは時間の流れが止まった不思議な空間となるのだ。この奇妙な違和感はまさに異空間であり、つい目が釘付けになる。愛知県高浜市の吉