リヴァプールが、フランス代表DFイブラヒマ・コナテとの契約延長に近づいているようだ。2021年夏の加入以降、クラブの複数タイトル獲得に貢献してきたコナテは今季もプレミアリーグ29試合出場を含めた公式戦43試合に出場。しかし、現行契約は今季限りとなっており、フリーでの退団が取り沙汰されている。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、コナテにはレアル・マドリードからの関心