ドリフト暴走は結構重い違反…愛知県警察交通部の公式Xは2026年4月8日、ドリフトによる暴走行為をやめるよう、公式Xで警告しました。【動画】ダメでしょ…これが、暴走行為を行うドリフト軍団です公式Xの投稿によると、港警察署管内の金城ふ頭でドリフト暴走が発生したとのことで、その映像と共に、「ドリフト暴走（共同危険行為等）をした3人を、昨日逮捕しました。3人を含めて、今回のドリフト暴走の運転者8人全員を検挙して