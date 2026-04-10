台風第４号が発生しました。 【写真を見る】【台風情報】台風4号（シンラコウ）発生発生場所、今後の進路と勢力は最大瞬間風速60メートルまで発達予想気象庁が付近の船舶に注意警戒を呼びかけ １０日３時、トラック諸島近海の北緯８度２５分、東経１５０度１０分において、熱帯低気圧が台風第４号になりました。台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、中心付近