りくりゅうがGoogleとのコラボを発表した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”ペアが、世界的なIT企業「Google」とのコラボを電撃発表し、ファンを驚かせた。【写真】「いつも笑顔でいっぱいですね」りくりゅうが「Google」とのコラボ発表実際の投稿三浦璃来と木原龍一の2人が揃って公式インスタグラムを更新し「このたびGoogle 様とコラボレーションをさせてい