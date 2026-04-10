アメリカのトランプ大統領の妻・メラニア夫人は9日、異例の声明を発表し、少女買春の罪などで起訴され自殺したエプスタイン氏との関係を否定しました。メラニア夫人「私とあの恥ずべきエプスタインを結びつけるウソはきょうをもって終わらせる必要がある。はっきり言うが、エプスタインや共犯者のマクスウェルとは一切関係はない」トランプ大統領の妻・メラニア夫人は9日、ホワイトハウスにメディアを集めて声明を読み上げ、エプス