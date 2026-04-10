アメリカのトランプ大統領は9日、イランがホルムズ海峡を通航する石油タンカーから通航料を徴収しているとの報道に関し、イランに対し「今すぐやめたほうが良い！」と警告しました。トランプ大統領は9日、自身のSNSにイランがホルムズ海峡を通航する石油タンカーから通航料を徴収しているとの報道に触れ、「そんなことがあってはならない。もし課しているのなら、今すぐやめたほうが良い！」と警告しました。さらに別の投稿で「私