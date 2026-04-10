お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が9日、Xを更新。自身の財政事情と所有車種に言及した。しんごは、一部ユーザーが投稿した「ところでなんでそんなにお金持ってるんですか？僕は楽しんごさんに子供の時たくさん笑わせてもらいましたし、YouTubeで今も色々笑わせてもらってるのですきです。ただ何でこんなにお金を持ってるんだろう。と怖くなる時は確かにあります。なんでなんですか？」というポストを添付。「サラリーマン位よ