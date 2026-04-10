都営住宅に当選しやすくなる優遇抽選があると聞き、どのような世帯が対象なのか気になる方もいるでしょう。 本記事では、都営住宅の優遇抽選や対象条件、入居できる所得の基準について解説します。都営住宅の優遇抽選について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。 都営住宅の優遇抽選とは？ 都営住宅の優遇抽選とは、都営住宅の定期募集（5月、11月）で、一定の条件に当てはまる世帯が一般より当選しやす