女優の吉瀬美智子（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。懐かしの2ショットをアップした。「2010年放送『ハガネの女』で生徒役だった杏花ちゃんとなんと16年ぶりに再会」と書き出した吉瀬。「れもんちゃん役は本当に印象深くて、今でも特に忘れられない存在」と振り返った。「もう、ほんとに親心だよね」とコメント。「明日8時55分TBS『THEキリヌキ』是非ご覧ください」と伝えた。ファンからは「素敵な再会」「奇麗