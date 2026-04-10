中国との関係「最も重要」→「重要な隣国」2026年版の「外交青書」がきょう（10日）公表されました。2025年版は「最も重要」としていた中国との関係について、「重要な隣国」へと表記を変えています。【写真を見る】26年版 外交青書、中国の表記を「最も重要な二国間関係」から「重要な隣国」に 「外交青書」は、1年間の国際情勢と日本の外交について外務省がまとめた報告書です。2025年版は「隣国である中国との関係は