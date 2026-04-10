奥蓼科温泉は、古くから多くの人々を癒してきた歴史ある温泉地で、武田信玄の「隠し湯」としても有名です。代表的な宿の1つである「明治温泉」は、その名の通り「明らかに治る温かき泉」という霊泉を持つことで知られています。また、「渋御殿湯（しぶごてんゆ）」は足元からお湯が湧き出す「足元湧出」の名湯として知られ、新鮮な状態の温泉を楽しむことができます。泉質は、主に単純酸性硫黄泉で、神経痛や疲労回復、冷え性、皮