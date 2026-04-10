この春から新生活を始める人のなかには、出費の増加を気にしている人も多いようです。ソニー銀行株式会社（東京都千代田区）が実施した「新生活とお金」に関する意識調査によると、約7割が「新生活で出費の増加」を予想していることがわかりました。では、どの項目で、どの程度の増額を見込んでいるのでしょうか。【グラフ】新生活で最も増えそうな「出費とその金額」を見る調査は、同銀行に口座を持つ6749人を対象として、2026年1