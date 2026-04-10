安徽省が大推力の再使用ロケット開発を推進し、「竜雲」「凌雲」エンジンや「智神星」などのキャリアロケットの開発に乗り出すことが8日、同省発展・改革委員会への取材で分かった。中国新聞社が伝えた。商業宇宙は同省の「第15次五カ年計画（2026−30年）」期間における重点的に育成・発展させる新興産業だ。「安徽省商業宇宙産業の発展加速行動計画（26-28年）」がこのほど、正式に通達された。計画は、28年までに商業宇宙分野の