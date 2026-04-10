俳優の鈴鹿央士が主演を務めるNetflixシリーズ『喧嘩独学』が、6月11日より世界独占配信される（5月28日予定から変更）。このたび、主要キャストの場面写真が解禁された。【画像】解禁となったそのほかの場面写真本作は、LINEマンガ発の大人気ウェブトゥーンを、『翔んで埼玉』『はたらく細胞』などで知られる監督・武内英樹、脚本・徳永友一の最強タッグで映像化。物語は、スクールカースト最底辺の高校生・志村光太（鈴鹿