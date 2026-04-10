三井不動産は、国内最大の企業対抗リーグ「企業対抗ピックルボール&BIZ CUP」を初開催する。2025年度に実施したピックルボールイベントの様子オフィスビルに入居する企業同士の交流や新たなビジネス機会の創出を目的とした「&BIZ」の取り組みの一環として実施する。これまで、のど自慢大会などの音楽系イベントを実施してきたが、スポーツ軸でピックルボールを活用した交流機会の創出を推進する。今後のスケジュールとして