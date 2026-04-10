ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（木曜・後１０時）が９日に放送された。この日は都内の俳優・石田純一、プロゴルファーでタレントの東尾理子夫妻の自宅を「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の川島如恵留と中村海人が訪れ、散らかり放題の石田の寝室をかたづけた。都内の高級住宅地にある地下１階、地上２階建ての自宅で息子、娘２人と５人暮らしの石田家。その石田の寝室は地下に。まずは寝室にあるものをすべて階上のリビング