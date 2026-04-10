◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）【オーガスタ（米ジョージア州）９日＝星野浩司】史上４人目の大会連覇を狙うロリー・マキロイ（英国）は６バーディー、１ボギーの６７をマークし、サム・バーンズ（米国）と並ぶ首位発進を決めた。マキロイは２番でバーディー先行も直後の３番でボギー。それでも、８番、９番を連続