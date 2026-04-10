◆男子テニス▽サラソタ・オープン第４日（９日、米フロリダ州・ブランデントン）元世界ランキング４位、現４９１位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が２回戦で敗退した。自身が拠点とする米フロリダ州のＩＭＧアカデミーで行われたツアー下部のチャレンジャー大会で、第１シードで同１１５位の呉易昺（中国）に３−６、６−３、１−６のフルセットで敗れた。強風でタイミングの狂う中、レベルの高いプレーを見せた。１回