プロゴルファーの宮里優作が１０日、ＴＢＳ系でこの日午前４時から生中継した米男子プロゴルフツアー、メジャー初戦のマスターズに解説者として生出演した。マスターズ中継を巡っては昨年、２７年間解説を務めた中嶋常幸が勇退。今年から朝枠が中嶋から宮里。夜枠は芹沢信雄から藤田寛之になった。１３年連続１５度目の出場となる２０２１年覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は２バーディー、２ボギーのイーブンパー７２でスター