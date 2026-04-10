ノートを開いて、まずは一言書いてみよう いざジャーナリングを始めようとすると、「いいことを書かなきゃ」と考えて手が止まってしまう人は多いものです。 ジャーナリングにおいて大事なのは、うまく書くことではなく、感情をそのまま外に出すこと。まずは外に出して心の圧力を下げ、次に言葉にして表すことで自分の本音と対話するのです。たった一言でもノートを開いてペンを動かした時点で、あなた