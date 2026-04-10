野食を楽しむための基礎知識とは？野草・山菜が採れる場所を紹介 野食を楽しむための基礎知識《2》野草・山菜が採れる場所 本書で紹介する野草・山菜は、里山、海辺、川や沼などの水辺のほか普段の生活圏にある身近な場所で採れるものもかなり多い。それぞれの採集場所ごとの特徴、採集の際の注意点を紹介しよう。 野草・山菜採取の話をするときに避けて通れないのが「どこで採れるのか」「どこなら採っていいのか」とい