人工光だけを使って作物を量産する植物工場とは？ 完全に生育環境をコントロールできる植物工場 植物工場は自然の気象条件に左右されずに、完全制御された環境下で作物を栽培する施設で、完全人工光型、太陽光併用型、太陽光利用型などの種類があります。 完全人工光型植物工場では、LED などの人工光源のみを使用し、工場内では、温度、湿度、光の強度、スペクトル、二酸化炭素濃度などが精密に管理されているため