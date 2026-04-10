東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.98高値186.23安値184.87 187.88ハイブレイク 187.05抵抗2 186.52抵抗1 185.69ピボット 185.16支持1 184.33支持2 183.80ローブレイク ポンド円 終値213.58高値213.85安値212.37 215.64ハイブレイク 214.75抵抗2 214.16抵抗1 213.27ピボット 212.68支持1 211.79支持2 211.20ロ&#1254