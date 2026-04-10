東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.73高値9.74安値9.63 9.88ハイブレイク 9.81抵抗2 9.77抵抗1 9.70ピボット 9.66支持1 9.59支持2 9.55ローブレイク シンガポールドル円 終値124.87高値125.02安値124.36 125.80ハイブレイク 125.41抵抗2 125.14抵抗1 124.75ピボット 124.48支持1 124.09支持2 123.82ローブレイ