東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7082高値0.7095安値0.7022 0.7184ハイブレイク 0.7139抵抗2 0.7111抵抗1 0.7066ピボット 0.7038支持1 0.6993支持2 0.6965ローブレイク キーウィドル 終値0.5858高値0.5874安値0.5816 0.5941ハイブレイク 0.5907抵抗2 0.5883抵抗1 0.5849ピボット 0.5825支持1 0.5791