通貨別短期トレンド一覧 1.豪ドル＜↑↑＞ 2.NZドル＜↑↑＞ 3.ポンド＜↑＞ 4.カナダドル＜↑＞ 5.ユーロ＜↑＞ 6.スイスフラン＜↑＞ 7.円＜↓＞ 8.ドル＜↓↓＞ 4月10日8時1分時点