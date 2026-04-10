9日、飯山市にある住宅の敷地内で、枯れ草や立ち木などを焼く火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。火事があったのは、飯山市蓮の住宅の敷地内です。警察によりますと、9日午後3時48分に通行人から「草が燃えている。火が出ている」と110番通報がありました。火は約30分後に消し止められましたが、枯れ草や立ち木など約130平方メートルを焼き、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。火事のあと、この家に住