■マスターズ2026 1日目（日本時間9〜10日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」が開幕。2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山英樹（34、LEXUS）は初日、2バーディー、2ボギーのトータル「72」のイーブンパーで17位タイにつけた。マスターズ初出場の片岡尚之（28、ACN）は、2バーディ、6ボギーに3つのダブルボギーでトータル「84」の12オーバ